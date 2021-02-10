Vivo X80, Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+: характеристики и цены

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Топовая троица с разными чипами и заявкой на отличные камеры

Свою линейку устройств Х компания Vivo достаточно бодро обновляет. В сентябре прошлого года состоялась премьера серии Vivo X70, а сейчас компания готовит к анонсу семейство Vivo X80. Похоже, что производитель уже определился с характеристиками, которыми наделят новинки, и инсайдеры готовы поделиться ими с широкой аудиторией.

Итак, обещаны три модели: Vivo X80, Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+. Главное изменение на фоне предшественников — отказ от чипов Exynos. Теперь предложат процессоры от Qualcomm и MediaTek, с перевесом в сторону SoC от тайваньского чипмейкера. А еще компания не поскупится на хорошие дисплеи. Все три новинки получат AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO, но у «прошек» это будет второе ее поколение. А еще они станут щеголять карданной стабилизацией изображения.

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Базовая модель серии Vivo X80 удостоится 6,56-дюймового экрана разрешением FullHD+, чипсета Dimensity 8000, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопителя UFS 3.1 на 128/256 Гб, быстрой 55-ваттной зарядки, фронтального модуля на 44 Мп и тройной тыльной камеры 50 Мп (Samsung GN5) + 13 Мп (ширик) + 12 Мп (телевик, 2-кратный зум, Sony IMX663). На выбор предложат три модификации: 8/128 Гб — $582, 8/256 Гб — $630 и 12/256 Гб — $677.

Vivo X80 Pro уже получит процессор Dimensity 9000, дисплей диагональю 6,78 и разрешением FullHD+, 8/12 Гб оперативки LPDDR5, флеш-память UFS 3.1 на 256/512 Гб и стереодинамики. Помимо быстрой проводной зарядки на 66 Вт предложат беспроводную мощностью 50 Вт.

Фронталка также разрешением 44 Мп, но в основной камере будет 4 сенсора, где три разрешением 50 Мп каждый и один телеобъектив на 12 Мп. В числе отличительных черт Vivo X80 Pro стоит отметить чип обработки изображений собственной разработки V1. Пользователям предложат три версии на выбор с 8/256 Гб, 12/256 Гб и 12/512 Гб памяти, а запросить за них могут $724, $787 и $866 соответственно.

Vivo X80 Pro+ будет отличаться от обычной «прошки» тем, что тут разрешение экрана доведут до QuadHD+, фронталка будет на 50 Мп, предложат защиту IP68 и в основе смартфона лежит чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Обещают еще версию с 1 ТБ постоянной памяти и 12 Мп датчик в основной камере заменят на 48 Мп сенсор с поддержкой 5-кратного оптического зума. Модификаций будет три: 12/256 Гб — $866, 12/512 Гб — $945 и 12Гб/1ТБ — $1102.

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Источник: twitter