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Показали дизайн Meizu Blue Charm 10

01.11.2021 684 0

Meizu Blue Charm 10 станет первым бюджетником компании после продолжительного перерыва

В сентябре Meizu заявила о возвращении на рынок некогда популярной линейки устройств — Blue Charm, Meilan или М-серия. При этом компания не стала называть, когда и какие устройства она выпустит в рамках возрожденной серии. И вот теперь появилась ясность, что семейство Blue Charm пополнится новым смартфоном.

 

В каталоге одного из китайских интернет-магазинов был найден промо-постер смартфона Meizu Blue Charm 10. Визуально новинка станет достаточно типичным устройством для наших дней. Бюджетность смартфона выдает каплевидный вырез под фронтальную камеру.

 

Показали дизайн Meizu Blue Charm 10 – фото 1

 

На тыльной стороне Meizu Blue Charm 10 получит камеру, которая может предложить три или два (одно отверстие может быть под лазерный автофокус). Промо-плакат также дал понимание, что в цветовой палитре корпусов будет место трем оттенкам: белый, черный и зеленый. Возможно, новинка предложит OLED-панель, куда встроят сканер отпечатков пальцев. По крайней мере, на корпусе устройства обнаружить дактилоскопический датчик не удалось.

 

Что касается технических характеристик Meizu Blue Charm 10, то информации о них нет. Как и не приводятся сведения о том, когда стоит ждать анонс смартфона и сколько могут за него запросить.

 

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Источник: sohu

Meizu Blue Charm 10
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.11.2021

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Показали дизайн Meizu Blue Charm 10