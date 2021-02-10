Показали дизайн Meizu Blue Charm 10

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Meizu Blue Charm 10 станет первым бюджетником компании после продолжительного перерыва

В сентябре Meizu заявила о возвращении на рынок некогда популярной линейки устройств — Blue Charm, Meilan или М-серия. При этом компания не стала называть, когда и какие устройства она выпустит в рамках возрожденной серии. И вот теперь появилась ясность, что семейство Blue Charm пополнится новым смартфоном.

В каталоге одного из китайских интернет-магазинов был найден промо-постер смартфона Meizu Blue Charm 10. Визуально новинка станет достаточно типичным устройством для наших дней. Бюджетность смартфона выдает каплевидный вырез под фронтальную камеру.

На тыльной стороне Meizu Blue Charm 10 получит камеру, которая может предложить три или два (одно отверстие может быть под лазерный автофокус). Промо-плакат также дал понимание, что в цветовой палитре корпусов будет место трем оттенкам: белый, черный и зеленый. Возможно, новинка предложит OLED-панель, куда встроят сканер отпечатков пальцев. По крайней мере, на корпусе устройства обнаружить дактилоскопический датчик не удалось.

Что касается технических характеристик Meizu Blue Charm 10, то информации о них нет. Как и не приводятся сведения о том, когда стоит ждать анонс смартфона и сколько могут за него запросить.

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Источник: sohu