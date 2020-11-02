Представлен брутальный OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition

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Анонс лимитированного OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition в стилистике одноименной игры

Лимитированная или эксклюзивная серия — все это продукты, которые любят и регулярно выпускают производители смартфонов. Особенные мобильные устройства уже давно стали частью модельного ряда устройств OnePlus. Вот и сейчас она выпустила лимитированное издание OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition.

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Выглядит новинка весьма необычно и дизайн выдержан в стиле нашумевшей игры нынешнего года CyberPunk 2077. Особой атмосферности и брутальности новинке придает использование желтых акцентов и массивный блок основной камеры, который занимает практически треть задней панели. Сделано это для того, чтобы начертать логотип игры. Кроме того, в нижней части «спинки» имеется глянцевая вставка с надписью Cyberpunk, а сама тыльная крышка получила особое матовое покрытие Snow AG Glass, которое напоминает наждачку.

Помимо внешнего преображения, переработали и интерфейс OxygenOS, выполнив его в футуристичном стиле Cyberpunk. Придет OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition в специальной коробке, где помимо смартфона и зарядки, будет еще стилизированный чехол и несколько тематических стикеров. Вторгаться в техническое оснащение смартфона производитель не стал, и лимитированная версия по характеристикам повторяет черты OnePlus 8T.

В продажу OnePlus 8T CyberPunk 2077 Edition поступит в Китае 11 ноября в версии с 12/256 Гб памяти по цене $597.

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Источник: xda developers