Показали, как TCL планирует гнуть планшеты

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Прототип складного планшета TCL показали на видео

Так или иначе целый ряд производителей рассматривают возможность выпуска складного устройства. Среди них и компания TCL, которая ранее демонстрировала прототипы складных смартфонов, предлагающие горизонтальный и вертикальный сгиб экрана, а также мобильник-гармошку. Подумывает она и о выпуске складного планшета, прототип которого попал на видео.

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В коротком ролике показали концепт планшетного ПК, обладающего дисплеем диагональю 10,1 дюйма с двумя точками сгиба. Такая конструкция позволяет сложить планшет вдвое или же превратить нижнюю часть в подобие подставки-клавиатуры. Для устойчивости конструкции на обратной стороне есть специальная откидная пластиковая панель. На внешней стороне также имеется дополнительный дисплей, позволяющий работать с гаджетом в сложенном состоянии. О технических характеристиках гибкого планшета ничего не известно, как и нет ясности о перспективах коммерческого выхода устройства.

Напомним, что год назад TCL рассказала об идее выпустить смартфон с раздвижным дисплеем. Но дальше красивых рендеров дело не пошло, компания даже не продемонстрировала прототип такого устройства. Судьба проекта остается неизвестной.

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Источник: twitter