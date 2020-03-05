TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое

289

В прошлом месяце мы рассказывали вам о том, что TCL придумала смартфон с раздвижной конструкцией и для этого используется гибкая матрица. Создан он по типу бокового слайдера, где гибкий экран прячется внутри корпуса. При необходимости пользователь может развернуть смартфон тем самым увеличив полезную площадь дисплея.









Сегодня компания официально представила этот смартфон. Точнее речь шла только о самой идее или концепции, а также показала макет устройства. Правда, TCL заверила, что уже есть прототипы такого аппарата, но они еще «сырые» и нуждаются в доработке.









Компания не готова не только показывать прототип, но и говорить о характеристиках такого устройства. Это лишь подтверждает то, что подобный смартфон-слайдер с гибкой матрицей лишь идея, коммерческая реализация которой перспектива отдаленная.





Помимо слайдера TCL показала прототип складного смартфона, который обладает двумя шарнирным механизмами и сам мобильник складывается по принципу «гармошки» втрое.









Новинка получилась достаточно громоздкой, тяжелой и в разложенном состоянии она повторяет 10-дюймовый планшет. И в этом случае не прозвучало никакой конкретики, когда такой смартфон может дебютировать и какой начинкой он может обладать.









Источник: slashgear.com







