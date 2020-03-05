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TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое

05.03.2020 289 1

В прошлом месяце мы рассказывали вам о том, что TCL придумала смартфон с раздвижной конструкцией и для этого используется гибкая матрица. Создан он по типу бокового слайдера, где гибкий экран прячется внутри корпуса. При необходимости пользователь может развернуть смартфон тем самым увеличив полезную площадь дисплея.

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 1


Сегодня компания официально представила этот смартфон. Точнее речь шла только о самой идее или концепции, а также показала макет устройства. Правда, TCL заверила, что уже есть прототипы такого аппарата, но они еще «сырые» и нуждаются в доработке.

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 2

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 3


Компания не готова не только показывать прототип, но и говорить о характеристиках такого устройства. Это лишь подтверждает то, что подобный смартфон-слайдер с гибкой матрицей лишь идея, коммерческая реализация которой перспектива отдаленная.

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 4


Помимо слайдера TCL показала прототип складного смартфона, который обладает двумя шарнирным механизмами и сам мобильник складывается по принципу «гармошки» втрое.

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 5

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 6

 

TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое – фото 7


Новинка получилась достаточно громоздкой, тяжелой и в разложенном состоянии она повторяет 10-дюймовый планшет. И в этом случае не прозвучало никакой конкретики, когда такой смартфон может дебютировать и какой начинкой он может обладать. 

 



Источник: slashgear.com



TCL
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Amir Mag
странная компания всё таки
05.03.2020 22:24
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TCL показала две концепции гибких смартфонов: с раздвижным дисплеем и складывающийся втрое