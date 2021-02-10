Пользователи назвали основные причины для перехода с Android на iOS и отказа от этого

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Android-пользователи одни из здравомыслящих потребителей

До презентации iPhone 13 остается две недели и, как правило, в преддверии релиза нового поколения айфонов, продажи предшественников стремительно сокращаются, пользователи уже больше смотрят в сторону новинок. Но в этом году это правило не действует, спрос не падает существенно. Пользователи не верят, что iPhone 13 предложат что-то действительно интересное и важное?

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Происходящее подталкивает к выводу, что iPhone 13 действительно не вызывает большого интереса у потенциальных покупателей. Это та же серия iPhone 12 с небольшими изменениями, которая не стоит того, чтобы приобретать новое поколение. Еще и переплачивая за него. В пользу низкого интереса к iPhone 13 говорят и результаты недавнего опроса.

Но есть важные оговорки — плебисцит проводился в США и среди пользователей Android-устройств. Всего в опросе приняло участие 5000 респондентов и только 18% заявили о том, что подумают о приобретении iPhone 13. Тогда как 82% уверенно сказали, что в переходе на iOS они не заинтересованы.

Похоже, что они не видят преимуществ и выгоды, зачем стоит мигрировать на iOS. Для сравнения в прошлом году 33% пользователей аналогичного опроса высказались в пользу возможного приобретения iPhone 12. Среди главных причин нежелания приобретать новинки от Apple, респонденты назвали отсутствие дисплейного сканера отпечатков пальцев (32%).

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Около 17% недовольны ограничениями в настройках iOS и еще 12,8% против отсутствия альтернативы в части стороннего магазина приложений. Еще 10,5% высказали недовольство желанием компании внедрить функцию проверки фоточек на предмет изображения насилия над детьми. 12% уверены, что Android-смартфоны предлагают лучше характеристики.

Те же, кто все же не исключает для себя покупку iPhone 13, говорят о том, что возможность перехода продиктована более длительной поддержкой ПО, и в пользу этого высказались 51% из них. 24% нравится экосистема Apple и 11,4% считают, что в iOS лучше обстоят дела с защитой конфиденциальности.

Важно и то, что по результатам опроса среди обладателей iPhone только 44% планируют перейти на iPhone 13. А еще есть опрос, где каждый пятый пользователь суеверен и цифра 13 ассоциируется у них с несчастьем, поэтому они готовы отказаться покупки нового поколения айфонов. Но саму Apple это не пугает, и она уверена, что даже «нехорошее» число не помешает успешным продажам. Она рассчитывает продать только в этом году около 90 млн iPhone 13.

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Источник: phonearena