Как будет работать спутниковая связь в iPhone

487

Появились подробности, когда iPhone будет подключаться к спутникам

Несмотря на развитость системы сотовой связи, почти в каждой стране есть «мертвые» зоны, где нет покрытия. Пользователям приходится искать места, чтобы получить связь с внешним миром. И вот вчера пришло сообщение, что Apple готова прийти на помощь пользователям в этом и серия iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи.

В частности, iPhone нового поколения смогут подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите (LEO) и пользователь будет на связи даже там, где нет покрытия сотовой сети. Сегодня появились новые подробности о том, как это будет работать.

Так, сообщается, что подключение к сотовой сети предусмотрят для того, чтобы пользователь не остался без связи в чрезвычайных и экстренных ситуациях. Функция должна позволить отправлять текстовые сообщения службам быстрого реагирования и сообщать о таких инцидентах как аварии в областях с низким уровнем сигнала сотовой связи или без него.

Apple должна представить две функции, которые в своей работе будут полагаться на спутниковую связь. Так, функция обмена экстренными сообщениями будет интегрирована в приложение «Сообщения» наряду со стандартными опциями SMS и iMessage.

Читать также: Тим Кук на пенсии: когда может произойти смена главы Apple ﻿

Другая же функция позволит сообщать о крупных чрезвычайных ситуациях, таких как авиакатастрофы и тонущие корабли с использованием спутниковых сетей. Кроме того, со временем служба сможет обрабатывать и некоторые телефонные звонки.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: androidauthority