Помните LeTV? Она возвращается и вот с каким смартфоном

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LeTV решила вернуться к выпуску смартфоном и начать решено с выпуска бюджетки

Пользователи со стажем помнят, как стремительно на небосклоне смартфоностроения появился бренд LeTV, который затем был переименован в LeEco. У амбициозных китайцев было сильно стремление пустить пыль в глаза, показать, что мы способны стать Apple и даже круче. Но очень быстро сказка закончилась, бренд обанкротился, и ее глава вынужден был бежать с позором из Китая.

Но стоит признать, что смартфоны LeEco были вполне приличными и по своим характеристикам были близки к оптимальным предложениям на рынке. Даже Xiaomi со своими моделями иногда меркла на фоне тех устройств, которые предлагала LeEco. И вот мобильные устройства под маркой LeTV возвращаются.

Еще в мае компания провела большую презентацию, на которой четко обозначила свой путь к возрождению, она вновь возьмется за создание свой экосистемы продуктов и место смартфону там найдется. С чем LeTV возвращается на рынок мы увидим в сентябре, а сейчас в сеть слили характеристики первого мобильника компании после нескольких лет забвения.

На этот раз действовать будут осторожно, никто не собирается нахрапом покорять рынок флагманами. Первенец станет пробой пера и бюджетным устройством. Ему приписывают 6,52-дюймовый TFT LCD-дисплей разрешением 1600х720 пикселей, аккумулятору емкостью 5000 мАч, фронталку на 8 Мп и тройную тыльную камеру 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Весить новинка будет всего 169 грамм, а вот толщина внушительная — 9,7 мм.

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Источник: telegram