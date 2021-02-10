Популярность складных смартфонов Samsung растет

412

Samsung заявляет о росте продаж устройств с гибкими дисплеями на 400%

Головокружительный взлет с сегментом складных смартфонов не случился. Несмотря на то, что первые коммерческие устройства появились на рынке еще три года назад, массовыми они не стали и моделей с гибким дисплеем можно без труда сосчитать. Наибольшее количество таковых устройств можно найти в портфолио Samsung, поэтому не удивительно, что именно она и лидирует в этом сегменте на рынке с долей 75%.

Читать также: Samsung + AMD могут не повергнуть соперников ﻿

Первый порыв с Galaxy Fold оказался противоречивым и все по причине дороговизны, а также непрактичности для рядового пользователя. Постепенно компания устраняет проблемы и сглаживает шероховатости, складные смартфоны становятся все более зрелыми. Пользователи все охотнее начинают приобретать диковинные и оригинальные аппараты.

Сегодня Samsung сообщила, что в этом году продажи ее складных смартфонов увеличились в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Конкретики по части количества реализованных устройств от компании не последовало, но аналитики предполагают, что речь идет о 8 млн единиц с оглядкой на то, что продажи складных смартфонов Samsung по итогам 2020 года составили 2 млн. Чтобы достичь отметку в 2 млн проданных Galaxy Z, компании в этом году понадобился всего один месяц.

Читать также: Samsung Galaxy M33 5G по части производительности будет на уровне Galaxy A53 5G ﻿

Самыми популярными в 2021 году стали Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В числе причин их успеха называют эффектный дизайн, достойную производительность, появление поддержки S Pen в Galaxy Z Fold 3, а также повышение надежности и прочности.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: zdnet