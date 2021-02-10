Samsung + AMD могут не повергнуть соперников

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Exynos 2200 может показать скромный прирост производительности

Хорошо известно, что Samsung разрабатывает систему на чипе вместе с AMD. Этот производитель будет отвечать за видеоускоритель, который должен положить на лопатки Adreno от Qualcomm. Фанаты южнокорейского гиганта уповают, что Exynos 2200 будет достойным и мощным чипом, способным конкурировать на равных с Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000.

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До сегодняшнего дня в сети было немало утечек, которые указывали на то, что Exynos 2200 будет могуч и покажет существенный прирост на фоне предшественника. Но инсайдер с ником @AhmedQwaider888 дал неутешительный прогноз и предупредил, что большого прорыва от чипа ждать не стоит.

По его словам, увеличение процессорной мощности составит всего 5% по сравнению с Exynos 2100. По части графической подсистемы будет все чуть оптимистичнее — прирост на 17%. Но вряд ли этого хватит для того, чтобы дотянуть до уровня Snapdragon 8 Gen 1 по части процессорной и графической производительности.

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Где Exynos 2200 должен быть хорош, так это по части работы искусственного интеллекта. С точки зрения NPU чип предложит прирост производительности на 117%. Чем еще интересен должен быть новый процессор Samsung, так это технологией трассировки лучей. Как это все будет работать и насколько от всего этого будет толк, можно будет оценить после тестов флагманов серии Galaxy S22, которые должны первыми предложить Exynos 2200.

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Источник: gizmochina