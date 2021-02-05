Последние детали о живучем Samsung Galaxy M12

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Samsung Galaxy M12 должен предложить большой дисплей, емкую батарейку и пять камер

Samsung продолжает обновлять собственный ряд смартфонов и в скором времени должна вывести на рынок Galaxy M12. Предполагается, что новинка получит приличной емкости аккумулятор и неплохие камеры. Ранее в сеть выложили изображения Galaxy M12, а теперь слили характеристики его камер.

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Сообщается, что фронтальная камера предложит датчик Samsung S5K4HA разрешением 8-мегапикселей и на задней панели предложат систему из четырех сенсоров, где главный Samsung S5KGM2 разрешением 48 Мп, дополняет его ширик на 13 Мп HI1336 и макромодуль на 2 Мп.

По тем слухам, что ранее мелькали в сети, Galaxy M12 предложит процессор Exynos 850, дисплей диагональю 6,5 дюйма разрешением FullHD+, 3/4/6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель eMMC 5.1 на 32/64/128 Гб. Работать аппарат будет под управлением операционной системы Android 11. Емкость аккумулятора должна составить 6000 мАч или 7000 мАч, а сканер отпечатков пальцев отправили на боковую грань.

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Судя по последним слухам, первую половину нынешнего года Samsung проведет в ратных трудах, обновляя собственные устройства из бюджетного и среднего уровня сегментов. А вот флагманы она покажет не ранее мая месяца и ими окажутся складные Galaxy Z Flip 2 и Galaxy Z Fold 3.

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Источник: gadgets