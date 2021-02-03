Samsung Galaxy XCover 5. Новые подробности о "внедорожнике"

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Инсайдер слил основные характеристики Samsung Galaxy XCover 5﻿

Всего неделю назад мы рассказывали вам о грядущем «внедорожнике» от Samsung – новой модели Galaxy XCover 5. В той статье речь шла о сливе информации про тест в Geekbench.

Вчера стали известны другие подробности. В своем твиттере инсайдер @Sudhanshu опубликовал основные технические данные смартфона.

Итак, если верить утечке, то нас будет ждать устройство на базе чипа Exynos 850. Да, не самый популярный чип, но это только начало. Дисплей нам обещают 5.3-дюймовый, с разрешением 1600х900 пикселей. Оперативная память 4 Гб, общая 64 Гб, а аккумулятор на 3000 мАч.

Если посмотреть на характеристики в сравнении с нынешним рынком смартфонов, то кажется, что всё очень плохо и уныло. Но при сравнении с предшественником, моделью Galaxy XCover 5 мы видим шаг вперёд по всем параметрам. Это значит, что Samsung располагает своей статистикой, и видит смысл в продвижении таких защищённых, но очень простых смартфонов в 2021 году.

Жаль, что самая основная характеристика – степень защиты, пока не раскрыта. Мы ожидаем защиту минимум на уровне P68 и MIL-STD 810G.

В любом случае это не официальная информация, будем ждать новые подробности.

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Источник : gsmarena.com﻿