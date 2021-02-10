Последние подробности о Samsung Galaxy S21 FE

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Samsung Galaxy S21 FE получит Android 11, четыре цвета и 128/256 Гб ПЗУ

В прошлом году Samsung провернула маркетинговый трюк, выпустив Galaxy S20 Fan Edition, который она позиционировала как аппарат, получивший те характеристики, которые просили пользователи. И им удалось предложить аппарат со здоровой дозой компромисса. Чуть позже компания подтвердила, что это не разовая акция и Fan Edition версия станет завсегдатаем модельного ряда компании.

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Ресурс Sammobile подтвердил, что компания работает над Galaxy S21 FE и его модельный номер SN-G990B. Уже известно, что цветовая палитра корпусов будет насчитывать четыре оттенка: серый (серебристый), белый, розовый и фиолетовый. Среди характеристик устройства упоминается поддержка сетей пятого поколения, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб и операционная система Android 11.

Рассчитывать на скорый выход Galaxy S21 FE не приходится. Скорее всего, его выведут на рынок во второй половине нынешнего года, когда продажи актуальных флагманов серии Galaxy S21 пойдут на спад. От новинки можно ждать флагманский чип, поддержку быстрой и беспроводной зарядки, а также плоский AMOLED-дисплей с повышенной герцовкой. Упрощения могут коснуться камеры и материалов

корпуса.

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Источник: sammobile