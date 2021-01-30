Xiaomi подает в суд на США из-за попадания в санкционный список

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Xiaomi попытается через суд отменить решение о включении ее в «черный» список тех, кто сотрудничает с военными КНР

14 января пришло сообщение, что американское правительство внесло в санкционный список девять компаний, среди которых оказалась и Xiaomi. Причина — связи с китайскими военными. При этом никто никаких доказательств приводить не стал, а рынок отреагировал на такую новость падением акций компании.

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Попадание в санкционный список означает, что до 11 ноября 2021 года все американские компании и граждане должны распорядиться своими акциями Xiaomi так, чтобы уйти из числа инвесторов. Многие стали говорить о том, что первый пакет санкций только начало, за которым последуют и другие ограничения и нет уверенности, что история с Huawei не повторится.

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Поэтому Xiaomi решила действовать. После публичного заявления где компания открестилась от всех «грехов» и уверила, что она неукоснительно соблюдает действующие нормативные акты, она обратилась за защитой своих интересов в Федеральный суд округа Колумбия. Ответчиками в иске указаны Министерство обороны, Казначейство США, министр обороны и министр финансов, а в качестве требований компания требует снять с нее все обвинения и исключить из «черного» списка.

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Xiaomi заявляет, что, если уже принятые ограничения вступят в силу, то она столкнется с «неминуемыми, серьезными и невосполнимыми потерями». Как скоро Фемида поставит точку в судебном разбирательстве, сведений нет. На данном этапе Xiaomi остается только защищать себя всеми доступными средствами и противостоять давлению США.

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Источник: mydrivers