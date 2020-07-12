Samsung Galaxy Note 20: вероятные цены

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Семейство Samsung Galaxy Note 20 — должно стать одними из заметных новичков второй половины нынешнего года. Слухи о том, какими будут три модели, которые войдут в состав новой линейки, всплывали не раз. Но чем ближе презентация, тем больше инсайдеры уделяют внимание тем ценовым границам, в рамках которых выйдут смартфоны. Сегодня инсайдеры «подвезли» очередную информацию о ценах.

Что по ценам

На этот раз сведения пришли от вьетнамского ритейлера, который подтвердил, что в рамках новой серии представят Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra 4G и Galaxy Note Ultra 5G. Базовая вервия линейки должная стоить $992, за Galaxy Note 20 Ultra с поддержкой 4G могут запросить $1121 и на Ultra-версию с поддержкой 5G ценник может составить $1300.

Последние слухи говорят также в пользу того, что все флагманы серии Galaxy Note 20 получат чип Exynos 990, а не Exynos 992, как предсказывалось ранее. Им приписывают Infinity-O дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, усовершенствованный стилус, быструю и беспроводную зарядки, а также основную камеру с тремя датчиками изображения. В числе нововведений также называют новый медный цвет.

Помимо серии Galaxy Note 20, компания может представить складные Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold или Fold 2. Можно ждать анонса смарт-часов Galaxy Watch 3 и наушников Galaxy Buds Live.

Источник: gizchina

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