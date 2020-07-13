Появилась странная информация о новом смартфоне Google

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В этом году Google может отойти от привычного построения модельного ряда устройств. Так, решено ограничиться выходом Pixel 4a, не давая ему в пару увеличенную XL-версию. Также упорно ходят слухи, что в случае с Pixel 5 компания могла отказаться от установки флагманского чипа Snapdragon 865, предпочтя Snapdragon 765G.

Архаичный чип и Android Pie

Тем временем в базе данных бенчмарка Geekbench были найдены результаты теста смартфона с кодовым именем Google Scarlet. Интересно, что в качестве аппаратной платформы устройства указан чип с 6 ядрами на борту. Индекс однокристальной системы указывает на то, что речь идет о древнем процессоре Snapdragon 617 (MSM8952), который был представлен еще в 2015 году. Но эта однокристальная система обладает 8 ядрами, а не шестью. Возможно, синтетический тест попросту ошибся с идентификацией чипа.

Не меньшее удивление вызывает тот факт, что работает аппарат под управлением операционной системы Android 9 Pie. Как правило, Google предпочитает тестировать устройства с актуальной версией зеленого робота. Можно было бы предположить, что это какой-то отмененный прототип смартфона компании, но проблема в том, что результаты испытаний устройства датированы июлем нынешнего года.

Что это за смартфон и выйдет ли он на рынок, никакой информации нет.

Источники: nokiapoweruser, geekbench

Дата выхода стабильной версии Android 11

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