Android 11: Google хочет знать, что требуется улучшить или исправить

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Google должна выпустить 8 сентября стабильную сборку Android 11 и мы уже рассказывали о некоторых деталях новой версии зеленого робота, включая корзину для удаляемых файлов, барьерах на пути установки приложений «со стороны» и планах снять ограничения по размеру видеофайлов. Очевидно, что не все нововведения порадуют пользователей и что-то даже разочарует.

Опрос

Чтобы услышать мнение конечных потребителей о Android 11, Google организовала опрос среди владельцев Pixel-фонов, которые установили на свои устройства Android 11 Beta 2. Они могут высказать свои замечания или предложения, направленные на улучшение операционной системы. С помощью народного волеизъявления есть возможность оказать влияние на то, что изменится или улучшится в Android 11, а также прочих версиях зеленого робота.

Сам опрос включает в себя десять параметров удовлетворенности работы по различных показателям, включая производительность, стабильность, обмен сообщениями и опыт работы с приложениями. Дополнительно разработчики решили выяснить, готовы ли пользователи рекомендовать другим установку Android 11 в ее текущем состоянии. А также есть возможность назвать самое слабое место операционки и оставить любые свои пожелания по части работы Android 11 Beta 2.

Источник: 9to5google