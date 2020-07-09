Дата выхода стабильной версии Android 11

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В этом году все идет не по плану. Из-за пандемии коронавируса Google вынуждена была отменить конференцию для разработчиков Google I/O, а вместе с ней и отложила анонс Android 11. Сам релиз должен был состояться 3 июня, но и тут не сложилось. Массовые демонстрации протеста и беспорядки в США вынудили компанию перенести релиз Android 11 на 10 июня.

Когда появится

Но когда же ждать финальную сборку Android 11? Если верить последней информации, то новая версия зеленого робота увидит свет ровно через два месяца — 8 сентября. Эта дата была найдена в одном из видео, посвященном конференции Google Smart Home.

Если взглянуть на календарь, то 8 сентября придется на первый вторник сентября. Стабильная сборка Android 10 также вышла в первый вторник первого осеннего месяца. Похоже, что в стабильности и консервативности Google не откажешь. Она следует собственной традиции.

Правда, не стоит списывать со счетов пандемию коронавируса, которая все еще в самом разгаре и способна спутать планы компании. Тем более что и бета-версия вышла позже обычного, поэтому разработчикам может не хватить времени довести Android 11 до ума.

Но на данном этапе ориентируемся все же на дату 8 сентября, как время выхода одиннадцатой итерации зеленого робота. Первыми Android 11 точно получат Pixel-фоны, а также те устройства сторонних производителей, которые участвуют в программе бета-тестирования.

Источник: androidcentral

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