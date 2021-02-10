Redmi Note 12 не будет? У компании другие планы с неймингом

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Стоит задача всех запутать и выпустить кучу Redmi Note 11T

Xiaomi продолжает развивать суббренд Redmi, который производит самые массовые модели и является основной движущей силой продаж. В последнее время становится все сложнее не запутаться в хитросплетениях модельного ряда, маркетологи компании противятся тому, чтобы предложить понятный и логичный ряд устройств. Эта же «болячка» затронет новую серию Redmi Note.

Ожидалось, что в огромной мозаике устройств компании во втором квартале нынешнего года появится серия Redmi Note 12. В пользу ее скорого появления уже не раз высказывались инсайдеры и различные сетевые источники. Отсюда была уверенность, что нам представят Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+. Поэтому, когда вчера глава Redmi опубликовал тизер с предложением отгадать название будущей линейки Redmi Note 12, не возникло и тени сомнения, что это будет 12-серия.

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Но, возможно, Лю Вейбинг все же неспроста задал вопрос о наименовании новинок. Не все так однозначно. Известный информатор Digital Chat Station заявил, что компания изменит подход к неймингу. В частности, новинки выйдут в рамках серии Redmi Note 11T. Интересно, что у компании уже есть на индийском рынке модель с таким именем. Среди прочего информатор сообщил, что топовая модификация предложит 144-герцовый IPS-дисплей.



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Источник: weibo