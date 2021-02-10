Появились характеристики и изображение Samsung Galaxy A82

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Samsung Galaxy A82 будет базироваться на Snapdragon 855+ и оформлением дисплея будет обычным современным мобильником

Samsung продолжает расширять модельный ряд смартфонов серии Galaxy A. Не так давно компания представила Galaxy A52 и Galaxy A72, где последний стал старшей моделью серии. Как долго ему быть в авангарде, точной инофрмации нет. Но то, что он сложит свои полномочия с выходом Galaxy A82, можно говорить уверенно.

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В сети уже не раз появлялись слухи об этом смартфоне и вот теперь информация о нем была найдена на просторах Google Play Console. Там он проходит с кодовым именем Galaxy Quantum 2 и обладет процессором Snapdragon 855+. Среди прочих характеристик Galaxy A82 упоминается 6 Гб оперативной памяти и операционная система Android 11.

Изображение указывает на то, что с «лица» новинка повторяет прочие аппараты компании на рынке. Она получит тонкорамочный дисплей с частотой обновления 2400х1080 точек и в верхней части экрана есть круглое отверстие под фронтальную камеру. С оглядкой на характеристики Galaxy A72 и Galaxy A52, можно предположить, что Galaxy A82 получит OLED‑панель, защиту от пыли и влаги IP67, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч и частота обновления дисплея должна быть не менее 90 Гц. А вот ценник может быть на уровне $500.

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Источник: phonearena