Появились изображения и характеристики новинок серии Redmi Note

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TENAA рассекретил два устройства семейства Redmi Note

У серии Redmi Note славная история и, пожалуй, «девятке» впору оказаться в музее славы продуктов компании, как одной из самых удачных моделей серии. И ряд источников утверждает, что в середине ноября серия Redmi Note 9 пополнится еще двумя новинками. Но велика вероятность, что на поверку те устройства, которые сватают в уже существующую линейку смартфонов на самом деле в Китае выйдут как семейство Redmi Note 10.

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В пользу того, что релиз приближается, говорит сертификация двух аппаратов Redmi в базе данных сертификационного ведомства TENAA. Модель с индексом M2007J22C получила корпус с габаритами 161,96х77,25х9,2 мм и его лицевую панель занимает IPS-дисплей с соотношением сторон 20:9 и разрешением FullHD+. Операционная система здесь Android 10 с фирменной оболочкой MIUI и питает аппарат аккумулятор емкостью 4900 мАч (типичная емкость 5000 мАч).

В качестве аппаратной платформы используется Dimensity 800U с тактовой частотой 2,4 ГГц. Имеется 4/6/8 Гб оперативной памяти, 64/128/256 Гб постоянной, селфи-камера на 13 Мп и основная тройная с ключевым датчиком на 48 Мп.

Другой аппарат получил модельный номер M2007J17C и, судя по характеристикам, станет китайской вариацией глобального Xiaomi Mi 10T Lite. В пользу этого говорит и дизайн устройства. Он обладает 6,67-дюймовым экраном разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 4720 мАч (типичная емкость 4820 мАч), быстрой 33-ваттной зарядкой и восьмиядерным чипом с тактовой частотой 2,2 ГГц.

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В арсенале новинки фронталка на 16 Мп, 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-память на 64/128/256 Гб и программное обеспечение Android 10. Цветовая палитра обоих смартфонов разнообразна: черный, синий, белый, красный, розовый, фиолетовый, серый и фиолетовый. А также они оба получили сканер отпечатков пальцев на боковой грани.

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Источник: gizmochina