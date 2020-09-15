Появилось подтверждение нескольким характеристикам Sony Xperia 5 II

490

Sony Xperia 5 II замечен на сайтах сертификационных ведомств

В последние годы Sony выпускает свои смартфоны для кучки оголтелых фанатов, которым все еще не важны современные тренды на рынке. Японская компания упорно игнорирует или внедряет ряд модных штучек с большим опозданием. Всем своим видом она демонстрирует приверженность классическим идеям и размеренность подхода к внедрению новшеств. Эту же концепцию должен воплощать в себе и Xperia 5 II, анонс которого состоится 17 сентября.

Читать также: Официально: Sony Playstation 5 будет представлена на следующей неделе

Информация об этой модели была найдена на просторах двух сертификационных ведомств в Китае — TENAA и 3C. Она указывает на то, что новинка заключена в корпус с габаритами 157,65х68,4х8 мм и внутри прячется аккумулятор емкостью 3860 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.

Базируется Sony Xperia 5 II на базе Snapdragon 865, обладает 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и дисплеем диагональю 6,1 дюйма. По неподтвержденной информации тут применили OLED‑панель разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Читать также: Инсайдер слил официальный промо-ролик Sony Xperia 5 II

По слухам, новинка должна получить модуль NFC, операционную систему Android 10 и трехкомпонентную тыльную камеру с оптикой ZEISS, где разрешение всех трех датчиков идентично — 12-мегапикселей. Почти наверняка будет заявлена водозащита IP65/IP68, в наличии будут стереодинамики и можно ждать 3,5 мм разъем для наушников.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: gizmochina