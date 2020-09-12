Официально: Sony Playstation 5 будет представлена на следующей неделе

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Ожидание нового поколения самой популярной приставки в мире скоро закончится.

Про Xbox от Microsoft мы уже знаем все, что можно, а вот про его прямого конкурента не так много информации. По большому счету, все, что мы имели до сегодняшнего дня – догадки и домыслы, основанные на внешнем виде приставки.

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А самое главное – ценник и дата начала продаж до сих пор остаются в тайне. Но, похоже, ожидание подошло к концу, ведь Sony назначали дату презентации своей новой консоли – 16 сентября.

Sony подтвердила, что в среду, 16 сентября, компания покажет PlayStation 5 посредством стрима. Стрим будет проходить на YouTube и Twitch. Презентация PS5 начнется в 23:00 по московскому времени.

Именно ценник на Playstation 5 будет играть главную роль в определении, какая приставка станет наиболее привлекательным вариантом для покупки. Напомним, Microsoft уже объявила вполне конкурентные цены на Xbox S и Xbox X неделю назад. С ценником на приставку от Microsoft Sony придется хорошо постараться не расстроить фанатов консольного гейминга.

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По сведениям, оба варианта Playstation 5 будут стоить дороже, чем их аналоги Xbox. Напомним, что цена бюджетной Xbox S составляет $299, а флагманской Xbox X - $499. Обе консоли появятся в продаже 10 ноября.

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Источник: Engadget



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