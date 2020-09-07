Инсайдер слил официальный промо-ролик Sony Xperia 5 II

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Sony Xperia 5 II должен быть официально представлен 17 сентября, но мы уже можем посмотреть официальный рекламный ролик.

Про новый флагман от японской компании Sony мы знаем если не всё, то почти всё. Уже точно известно, что Xperia 5 II будет представлен 17 сентября. В преддверии презентации многие инсайдеры уже показали нам и характеристики, и внешний вид новинки, а теперь мы имеем визуализацию компактного флагмана от японцев.

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Надежный инсайдер Эван Бласс, выкладывавший до этого изображения устройства, решил «добить» нас официальным рекламным роликом смартфона. В видео главный акцент ставится на мультимедийных и игровых возможностях аппарата. Похоже, Xperia 5 II будет рекламироваться как устройство для просмотра фильмов и прослушивания музыки с особенным удовольствием, а еще его хардверная составляющая поможет вам наслаждаться любыми играми. Напомним, что частота обновления изображения дисплея составляет 120 Гц, а время отклика на прикосновение - 240 Гц.

Xperia 5 II также оснащен двумя фронтальными стереодинамиками и специальным игровым режимом, встроенным в прошивку, для того, чтобы ничего не отвлекало от напряженного геймплея. Также производитель не забыл встроить 3,5-миллиметровый аудио-разъем.

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Рекламный ролик также демонстрирует возможности устройства в области фото- и видеосъемки. Xperia 5 II может снимать замедленное видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду, предлагает серийную съемку с автофокусом со скоростью до 20 кадров в секунду. Также, судя по всему, вы сможете редактировать видео с уверенностью, что вы видите правильные цвета – Sony настроил OLED-экран так, чтобы с видео можно было работать прям на смартфоне.

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Источник: GSMArena



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