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Инсайдер слил официальный промо-ролик Sony Xperia 5 II

07.09.2020 342 0

Sony Xperia 5 II должен быть официально представлен 17 сентября, но мы уже можем посмотреть официальный рекламный ролик.

 

Sony Xperia 5 II

 

Про новый флагман от японской компании Sony мы знаем если не всё, то почти всё. Уже точно известно, что Xperia 5 II будет представлен 17 сентября.  В преддверии презентации многие инсайдеры уже показали нам и характеристики, и внешний вид новинки, а теперь мы имеем визуализацию компактного флагмана от японцев.

 

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Надежный инсайдер Эван Бласс, выкладывавший до этого изображения устройства, решил «добить» нас официальным рекламным роликом смартфона. В видео главный акцент ставится на мультимедийных и игровых возможностях аппарата. Похоже, Xperia 5 II будет рекламироваться как устройство для просмотра фильмов и прослушивания музыки с особенным удовольствием, а еще его хардверная составляющая поможет вам наслаждаться любыми играми. Напомним, что частота обновления изображения дисплея составляет 120 Гц, а время отклика на прикосновение - 240 Гц.

 

Sony Xperia 5 II рендер

 

Xperia 5 II также оснащен двумя фронтальными стереодинамиками и специальным игровым режимом, встроенным в прошивку, для того, чтобы ничего не отвлекало от напряженного геймплея. Также производитель не забыл встроить 3,5-миллиметровый аудио-разъем.

 

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Рекламный ролик также демонстрирует возможности устройства в области фото- и видеосъемки. Xperia 5 II может снимать замедленное видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду, предлагает серийную съемку с автофокусом со скоростью до 20 кадров в секунду. Также, судя по всему, вы сможете редактировать видео с уверенностью, что вы видите правильные цвета – Sony настроил OLED-экран так, чтобы с видео можно было работать прям на смартфоне.

 

Sony Xperia 5 II в разных цветах

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Источник: GSMArena


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Sony Sony Xperia 5 II
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.09.2020

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Инсайдер слил официальный промо-ролик Sony Xperia 5 II