Появилось «шпионское» фото Xiaomi Mi 11

87

Все по «классике»: в объектив камеры попал не представленный смартфон

Слухи о титульных флагманах Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro появляются все чаще, подогревая интерес к новинкам. В этот раз в сеть слили «шпионское» фото, на котором якобы позирует Xiaomi Mi 11. Правда, показали только часть смартфона и в очередной раз каким-то «удивительным» образом энтузиастам удалось подкараулить пользователя, спокойно разгуливающего с еще не анонсированным смартфоном в кармане. И, конечно же, все случилось «случайно» и ни разу это не контролируемый слив.

Читать также: В Redmi K40 Pro компания откажется от одной из фишек Redmi K30 Pro﻿

«Повезло», что якобы Xiaomi Mi 11 выглядывает из кармана, демонстрируя блок основной камеры. Само фото созвучно с теми рендерами, которые ранее сливали в сеть, где флагман наделили квадратным блоком основной камеры с закругленными углами, вмещающим в себя три датчика изображения и светодиодную вспышку. Действительно ли так и будет выглядеть Xiaomi Mi 11 или всех «водят за нос» сливая в сеть фейки, сможем узнать точно во время анонса или же компания все же раскроет дизайн новинки до ее анонса.

Напомним, что ходят слухи, что Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro должны представить до конца декабря, позволив им стать первыми устройствами на рынке с Snapdragon 888 на борту. Смартфонам приписывают OLED-дисплеи с повышенной частотой обновления, сдвоенные аккумуляторы емкостью более 4500 мАч, быструю 55-ваттную зарядку и многомодульные основные камеры, где Pro-версия будет выделяться наличием камеры на 192 Мп или 200 Мп.

Читать также: Xiaomi остановилась в шаге от второго места в мировом рейтинге лучших производителей смартфонов﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xiaomiadictos