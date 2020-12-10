Xiaomi остановилась в шаге от второго места в мировом рейтинге лучших производителей смартфонов

786

Samsung и Xiaomi пошли в отрыв, а Huawei продолжает «сползать» вниз

Информационные источники в последнее время пестрят статьями, в которых говорится о том, что падение Huawei открыло новые возможности для прочих вендеров, и похоже, что больше всех ситуацией воспользовалась Xiaomi. Третий квартал принес взлет отгрузок смартфонов и это позволило Xiaomi впервые войти в тройку крупнейших смартфоностроителей.

Тот факт, что Xiaomi отвоевывает все новые рубежи и перед ней открываются весьма радужные перспективы демонстрируют и статистические данные компании Counterpoint Research. Аналитики пришли к выводу, что лидером на мировом рынке смартфонов с долей 22% остается Samsung, чья продукция является самой популярной в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. В количественном выражении это 80,4 млн поставленных трубок и это лучший показатель южнокорейского гиганта за последние три года.

На втором месте с долей 14% все еще была Huawei и этим компания обязана азиатскому региону, где она стала компанией номер один. А вот Xiaomi по итогам третьей четверти 2020 года оказалась на третьей строчки рейтинга и ее доля на рынке составила 13%. Рост поставок смартфонов Xiaomi в третьем квартале нынешнего года составил 75%.

На четвертой позиции рейтинга оказалась Apple, которая контролирует 11% рынка мобильных устройств. Уже по традиции концерн из Купертино лидирует в Северной Америке и iPhone покупаются здесь охотнее всего. Пятую и шестую строчки застолбили за собой Oppo и Vivo, чья доля составила 8%.

Всего в третьем квартале 2020 года было отгружено 366 млн трубок и это на 32% больше чем в предыдущем квартале. Но в годовом исчислении продолжается падение — на 4%.

Читать также: Большие амбиции Xiaomi. Реализуются или нет?

Есть все основания строить прогнозы, что по итогам четвертого квартала и всего 2020 года Xiaomi станет самым популярным китайским брендом на мировом рынке. Наибольшая интрига — третье или второе место достанется ей в табеле рангов мировых производителей. Итог будет зависеть не столько от самой Xiaomi, сколько от того, насколько сильным будет падение Huawei и насколько успешным будет линейка iPhone 12, продажи которой могут позволить Apple подняться выше в рейтинге.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: counterpointresearch