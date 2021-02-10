Появился промо-ролик Samsung Galaxy A82 5G. Анонс близко

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Рекламный ролик Samsung Galaxy A82 5G слили досрочно до релиза

Samsung готовится представить широкой публике старшую модель серии Galaxy A — Galaxy A82. Утаить в тайне новинку компании не удалось и редактор известного ресурса XDA Developers назвал ее плохо охраняемым компанией секретом. Поводом для такого вывода послужил официальный промо-ролик компании, который досрочно слили в сеть.

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Сам смартфон не показали, но уже известно, что Galaxy A82 не предложит поворотную камеру и станет клоном ранее анонсированного в Корее смартфона Galaxy Quantum 2. А это указывает на то, что он удостоится процессора Snapdragon 855+, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб.

Емкость батарейки Samsung Galaxy A82 5G составит 4500 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон получит стереодинамики, 6,7-дюймовый Super AMOLED Infinity-O дисплей разрешением 3200х1440 точек с частотой обновления 120 Гц и в него же встроят сканер отпечатков пальцев.

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В арсенале Galaxy A82 будет фронталка на 10-мегапикселей, тройная тыльная камера с датчиками 64 Мп + 12 Мп + 8 Мп и обещают водозащиту по стандарту IP67. В качестве программного обеспечения смартфон получит оболочку One UI 3.1 на базе Andriod 11. Но все же дата анонса и стоимость смартфона держатся в секрете.

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Источник: twitter