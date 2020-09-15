Появился промо-ролик смарт-часов Vivo Watch

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Показали дизайн Vivo Watch

Все больше и больше анонсируется смарт-часов от самых разных производителей. Особенно активно начали осваивать сегмент носимой электроники смартфоностроители. 22 сентября анонсом новых смарт-часов отметится компания Vivo. Незадолго до него она опубликовала видео с демонстрацией новинки.

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Смарт-часы Vivo Watch оснащены круглым дисплеем и пользователи смогут выбирать между двумя вариантами исполнения: 42 и 46 мм. На правой грани гаджета видны механические кнопки для управления устройством. Причем они отличаются дизайном в зависимости от версии умных часов. Естественно, на выбор предложат разнообразные ремешки, отличающиеся материалом и исполнением.

По тем слухам, которые бродят в сети, Vivo Watch оснастят AMOLED-дисплеем, адаптером Bluetooth 5.1 и чипом NFC. Они будут заключены в герметичный корпус с возможностью погружения в воду на глубину 50 метров, а также позволят удаленно управлять затвором камеры на смартфоне и работать с плеером.

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Смарт-часы смогут измерить пульс и уровень кислорода в крови, а также они сосчитают пройденные шаги и количество сожженных калорий. Поговаривают, что поставляться Vivo Watch будут с предустановленной операционной системой FunTouchOS, адаптированной к работе на смарт-часах.

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Источник: gizmochina