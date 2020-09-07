Специальная версия Vivo X50 Pro+ от известного дизайнера должна быть представлена совсем скоро

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Новая версия Vivo X50 Pro+, созданная при помощи Александра Вана, должна быть выпущена до конца сентября.

Китайские производители смартфонов – большие любители выпускать различные версии своих устройств совместно с крупными брендами и дизайнерами разной величины. И вот, по своей любимой традиции, компания Vivo решила представить обновленную версию своего смартфона Vivo X50 Pro+, созданную совместными усилиями с бывшим главным дизайнером Balenciaga, Александром Ваном.

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Сегодня утром компания официально объявила о запуске лимитированной серии Vivo X50 Pro+ со скромной припиской «alexander wang». Согласно официальному заявлению, серия ограничится 1000 единицами по всему миру, а дата выхода назначена на 17 сентября.

Официальный плакат новой версии X50 Pro+ показывает, что основным цветом, как и всегда у Вана, будет черный. Также дизайнер добавил две надписи – «wang» по центру и «vivo alexanderwang» снизу на обратной стороне, окрашены они в цвета радуги. Vivo X50 Pro+ alexanderwang Limited Edition будет доступен только в одном варианте хранения 12/256 Гб и стоить 5998 юаней (примерно 878 долларов).

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Сама надпись будет переливаться под разными углами разными цветами. Главный акцент, как в оригинале, будет ставиться на работу камеры: перископ-объектив позволяет добиться 60-кратного зума. Также блок основной камеры позволяет добиться почти профессионального уровня портретной съемки.

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Источник: Weibo



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