Redmi K40 Game Enhanced Edition показал свои «мускулы»

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Результаты AnTuTu обещают, что в плане мощности у Redmi K40 Game Enhanced Edition все будет на высоком уровне

Достоверно известно, что 27 апреля состоится премьера игрового Redmi K40 Game Enhanced Edition. В привычной для себя манере компания подогревает интерес к новинке и обещает, что это будет один из лучших смартфонов для геймеров по соотношению цена/производительность. За игровую мощь Redmi K40 Game Enhanced Edition будет отвечать чип Dimensity 1200 и для того, чтобы вы не сомневались, что это действительно производительное решение, компания опубликовала результат забега новинки в AnTuTu.

По итогам теста смартфона в AnTuTu V9 он набрал 724 495 баллов. Выглядит результат достаточно впечатляюще и это уровень Snapdragon 870. Сетовать на производительность не придется. Судя по всему, система будет работать быстро, любые игры можно будет запускать на Redmi K40 Game Enhanced Edition на максимальных настройках и запаса мощности хватит на пару лет точно.

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Правда, держим в уме, что высокая производительность не приравнивается к стабильности, а, как известно, в плане нагрева с чипами MediaTek не всегда все было гладко. Поэтому Dimensity 1200 нуждается еще и в хорошем охлаждении. Посмотрим, удастся ли компании предложить решение, позволяющее стабильно долго держать высокий уровень производительности.

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Источник: mydrivers