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Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый

27.07.2020 273 0

Что касается премьер новых смартфонов, то Huawei следует собственному плану и не намерена от него отступать. Сегодня в Китае был представлен Huawei Maiming 9, который за пределами Китая может продаваться как Huawei Enjoy 20. Впрочем, не исключено, что глобальную версию могут именовать иначе.

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 1

 

Характеристики

 

Это один из новых продуктов компании, где выбор пал не на фирменный чип, а процессор от MeiaTek. В данном случае это 5G-чипсет Dimensity 800. Работает смартфон под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10.1, сервисов Google нет.

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 2

 

Оснастили Huawei Maimang 9 большим 6,8-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4300 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев и фронтальной 16-мегапиксельной камерой. Производитель декларирует 84 часа воспроизведения музыки и 17 часов видео, а также 8 часов игр. На тыльной стороне установили три модуля 64 Мп (f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) +2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 3

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 4

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 5

 

Старт продаж Huawei Maimang 9 назначен на 7 августа и на выбор две модификации, где младшая получила 6/12 Гб и ценник $314, а старшая — 8/128 Гб и $343.

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 6

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 7

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 8

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 9

 

Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый – фото 10

 

Источник: toutiao

 

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Huawei Maimang 9 Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.07.2020

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Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый