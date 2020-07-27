Представлен Huawei Maimang 9: ни разу не дешевый и не массовый

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Что касается премьер новых смартфонов, то Huawei следует собственному плану и не намерена от него отступать. Сегодня в Китае был представлен Huawei Maiming 9, который за пределами Китая может продаваться как Huawei Enjoy 20. Впрочем, не исключено, что глобальную версию могут именовать иначе.

Характеристики

Это один из новых продуктов компании, где выбор пал не на фирменный чип, а процессор от MeiaTek. В данном случае это 5G-чипсет Dimensity 800. Работает смартфон под управлением Android 10 с надстройкой EMUI 10.1, сервисов Google нет.

Оснастили Huawei Maimang 9 большим 6,8-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 4300 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев и фронтальной 16-мегапиксельной камерой. Производитель декларирует 84 часа воспроизведения музыки и 17 часов видео, а также 8 часов игр. На тыльной стороне установили три модуля 64 Мп (f/1.89) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) +2 Мп (датчик глубины, f/2.4).

Старт продаж Huawei Maimang 9 назначен на 7 августа и на выбор две модификации, где младшая получила 6/12 Гб и ценник $314, а старшая — 8/128 Гб и $343.

Источник: toutiao

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