Huawei назвал дату выхода Huawei Enjoy 20s и выпустил официальный постер

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Уже долгое время ходят слухи о появлении нового среднебюджетного смартфона от Huawei. Говорят о нем так активно, что невольно задумаешься о том, что нас ждет, как минимум, заметный конкурент решениям от Xiaomi. Сегодня техно-издания нашли еще один повод для распространения новой информации об этом аппарате. На странице Huawei Mall в Weibo появился официальный постер смартфона.

В нем говорится, что 27 июля в 15:30 состоится презентация нового продукта, на которой будет представлен Huawei Maimang 9. Под таким названием он будет продаваться на рынке Китая, а по миру он поедет с именем Huawei Enjoy 20s.

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Согласно плакату, Huawei Enjoy 20s похвастается тройным блоком основной камеры, главным объективом будет выступать 64-мегапиксельный датчик. Модули камеры расположены вертикально. К остальным модулям относятся 8-мегапиксельный широкоугольный датчик и 2-мегапиксельная «затычка» для измерения глубины резкости.

Также из названия можно понять, что производитель заявил поддержку 5G-сетей. Несмотря на давние слухи, до сих пор окончательно неизвестно, какой процессор нас ждет, но все источники сходятся на решении от MediaTek, а именно Dimensity 800.

Huawei Enjoy 20s предложит 6,8-дюймовый IPS-экран c разрешением Full HD+ и аккуратным вырезом для 16-мегапиксельной фронтальной камеры.

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Сертификационное бюро Министерства промышленности и информационных технологий также подтверждает боковое расположение датчика отпечатков пальцев, емкость аккумулятора 4200 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.

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Источник: Gizmochina