Huawei Maimang 9 (Huawei Enjoy 20) для противников вырезов в дисплее

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Huawei и Honor продолжают также массово выпускать смартфоны, как и во времена до американских санкций. Компании не намерены отступать от намеченных планов даже несмотря на то, что их новинки отлучили от Google Mobile Services. Следующий на очереди — Huawei Maimang 9 или Huawei Enjoy 20. Первое имя приготовлено для рынка Китая, а второе — для прочих регионов.

Что удалось узнать

Премьера новинки должна состояться 26 июля и благодаря инсайдерам мы знаем кое-что из его характеристик. Так, сообщается, что Huawei Maimang 9 (Huawei Enjoy 20) удостоится 6,6-дюймового экрана разрешением FullHD+ без вырезов для фронталки. Здесь предпочтение отдано выдвижному блоку и сканер отпечатков пальцев установили на правой боковой грани.

Базироваться смартфон будет на фирменном чипе Kirin 820 в тандеме с 8 Гб оперативной памяти. В арсенале устройства будет флеш-накопитель на 128 Гб, батарейка емкостью 4300 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой и основная тройная камера с ключевым сенсором на 48-мегапикселей. Руководить работой Huawei Maimang 9 (Huawei Enjoy 20) станет операционная система Android 10 с фирменной оболочкой EMUI.

Источник: gizmochina

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