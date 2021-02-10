Представлен Moto E7 Power: $100 за смартфон с емкой батарейкой, защитой от брызг и чипом от MediaTek

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В Индии дебютировала бюджетка Moto E7 Power

Motorola среди тех компаний, которая бодро начала нынешний год и представила уже четыре новых смартфона. Больше новинок в 2021 году нет ни у одной компании. И сегодня Motorola продолжила парад новых смартфонов, представив Moto E7 Power. Это доступный мобильник, где акцент сделан на приличной автономности.

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Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 пикселей с каплевидным вырезом, куда вписали фронталку на 5-мегапикселей со светосилой f/2.2. Аппаратная основа Moto E7 Power — восьмиядерный процессор Helio G25 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Имеется 2/4 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной.

Емкость аккумуляторной батареи составила 5000 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт. В активе Moto E7 Power сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, двойная основная камера 13 Мп + 2 Мп, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, порт USB Type-C и операционная система Android 10.

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Среди прочего Moto E7 Power обладает выделенной кнопкой для активации голосового помощника Google Assistant, слотом для карт microSD до 1 ТБ и защитой от брызг IP52. Младшая модификация с 2/32 Гб памяти оценена в $105, а за старшую с 4/64 Гб просят $115. Moto E7 Power «на 100% произведен в Индии» и в этой стране начнутся его продажи 26 февраля.

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Источник: gsmarena