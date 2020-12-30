Новые слитые изображения Samsung Galaxy S21+ показали его плоский дисплей

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Внезапно новые флагманы от Samsung будут иметь плоский дисплей – по крайней мере большой Galaxy S21+.

Плоский дисплей Samsung Galaxy S21+﻿

Судя по всему, несмотря на то, что про линейку Samsung Galaxy S21 мы знаем уже все подробности, Samsung никак не может сдержать рвение своего маркетингового отдела показать готовящиеся флагманские устройства тут и там.

Вчера в Сети появились новые «живые» фотографии Samsung Galaxy S21+, благодаря которым мы не только вдоволь можем полюбоваться его внешним видом, но и оценить его очень даже плоский дисплей.

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Свежая утечка прилетела с Twitter-аккаунта не самого известная информатора с ником MauriQHD. По его словам, изображения смартфона были отправлены ему от друга, который, судя по всему, очень близко связан с внутренними делами Samsung.

Неизвестный источник поделился тремя фотографиями Galaxy S21+, которые позволяют гораздо ближе познакомиться с плоским дисплеем устройства. Изображения также показывают очень тонкие рамки вокруг экрана устройства, ну, и, конечно, аккуратный вырез для фронтальной камеры.

Третье изображение дает нам хороший обзор задней части Galaxy S21+, а именно новый вид блока основной камеры, который мы уже видели несколько раз на многочисленных рендерах и таких же «живых» фотографиях. Несмотря на это, данное обстоятельство может вновь убедить нас, что перед нами действительно подлинные изображения свежего флагмана от корейцев.

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Но точно убедить в этом мы сможем только во время презентации новых устройств от Samsung. Напомним, что она назначена на 14 января 2021 года.

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Источник: Android Authority



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