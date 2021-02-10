Представлен Oppo K9 5G на Snapdragon 768G

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В Китае представили крепкого середнячка Oppo K9 5G

Армия 5G-смартфонов неуклонно множится, и каждая компания пытается занять эту наиболее активно растущую нишу мобильных устройств. Сегодня свою новинку в этот сегмент делегировала Oppo и им стал Oppo K9 5G. Новинка получила чип Qualcomm, дисплей с повышенной герцовкой и быструю зарядку мощностью 65 Вт.

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Oppo K9 5G базируется на базе аппаратной платформы Snapdragon 768G с пиковой частотой 2,8 ГГц и графической подсистемой Adreno 620. В его активе AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и частотой отклика сенсора 180 Гц.

В активе Oppo K9 5G оперативной памяти 8 Гб, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, аккумуляторная батарея емкостью 4300 мАч и фронтальная камера разрешением 32-мегапикселя. Основная камера получила набор из трех сенсоров, где главный на 64-мегапикселя и дополнили его широкоугольным модулем на 8 Мп, а также датчиком для макросъемки 2 Мп.

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Работает Oppo K9 5G под управлением фирменной оболочки ColorOS 11.1 на базе Android 11, имеется поддержка Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi и порт USB Type-C. Доступен смартфон в двух цветах черном и синем. За Oppo K9 5G в модификации с 8/128 Гб запросили $309 и вариант с 8/256 Гб оценили в $339.

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Источник: gizmochina