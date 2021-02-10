Представлен Realme C25 с емкой батарейкой

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Вышел бюджетник Realme C25 с большим экраном, емким аккумулятором и приличным объемом постоянной памяти

На фоне вчерашней глобальной презентации OnePlus, в тени оказался продукт от еще одного «отпрыска» концерна BBK — Realme. И это вполне объяснимо, ведь Realme C25 не стал выставкой достижений актуальных технологий и полигоном для обкатки алгоритмов от известного фотобренда. Это простой, но выносливый мобильник для тех, кому подешевле.

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Realme C25 получил 6,5-дюймовый экран разрешением 1600х720 точек с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную фронталку. Под капотом трудится восьмиядерный чип Helio G70 с пиковой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-G52 2EEMC2.

В арсенале Realme C25 флеш-накопитель на 64/128 Гб, 4 Гб оперативки и огромный аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки. Основная камера оформлена в блок квадратной камеры, вмещающий в себя три датчика изображения: 48 Мп + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макрообъектив). Работает Realme C25 под управлением программного обеспечения Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

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Первой страной, где Realme C25 появится в продаже стала Индонезия по цене от $150. Позже новинка доберется и до других стран.

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Источник: 91mobiles