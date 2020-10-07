Представлен Realme Smart TV SLED: первый в мире SLED-телевизор

439

Realme анонсировала смарт-телевизор с технологией SLED

Realme старательно выстраивает собственную экосистему умного дома и расширяет портфолио своих устройств. Сегодня она провела презентацию нескольких новинок, среди которых, пожалуй, наибольший интерес вызывает смарт-телевизор, экран которого создан по технологии SLED.

Читать также: Realme X7 Pro должен выйти за пределы Китая

И это первый в мире телевизор, который предлагает такой экран. Суть технологии SLED в том, что тут задействована RGB-подсветка, которая обеспечивает широкий цветовой охват и щадяще действует на глаза пользователей.

Realme Smart TV SLED предлагает дисплей диагональю 55 дюйма разрешением 4К (3840х2160 пикселей) и на него приходится 94,6%: лицевой панели. Заявлен охват цветового пространства NTSC 108% и поддержка HDR10+.

Построен смарт-телевизор на базе четырехядерного чипа MediaTek, обладает флеш-накопителем на 16 Гб, аудиосистемой с четырьмя динамиками и общая мощность их составила 24 Вт. Есть поддержка Dolby Atmos, голосового помощника Google Assistant и руководит работой устройства операционная система Android TV на базе Android 9. В оснащение Realme Smart TV SLED входит модуль Bluetooth 5.0, Wi-Fi, интерфейсы USB и HDMI.

Читать также: Новые наушники Realme Buds Wireless Pro и Buds Air Pro будут представлены 7 октября

В продажу смарт-телевизор поступит 16 октября и оценили его всего в $585, а первые покупатели так и вовсе смогут отхватить его за $545.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: 91mobiles