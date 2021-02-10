Вышел Realme GT Neo Flash Edition: кому нужна ультрабыстрая зарядка

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Увеличение мощности быстрой зарядки уже повод выпустить отдельную модель

В первый весенний месяц состоялась премьера игрового Realme GT Neo, который войдет в историю как первый смартфон с чипсетом Dimensity 1200. Прошло пару месяцев, и компания выводит на рынок Realme GT Neo Flash Edition. Серьезных улучшений новинка не получила, было решено ограничиться расширением цветовой гаммы и наращиванием быстрой зарядки.

Realme GT Neo Flash Edition получил желто-черную расцветку и мощность зарядки увеличили до 65 Вт против 50 Вт у базовой версии. На этом все изменения и завершились, вторгаться в другие технические характеристики не стали.

Это все тот же смартфон, который обладает 8/12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, Super AMOLED‑дисплеем диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400 на 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и обработки касаний 360 Гц. Имеются стереодинамики, фронтальная 16-мегапиксельная камера, порт USB Type-C и тройная основная камера с датчиками 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросъемка).

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Емкость аккумулятора Realme GT Neo Flash Edition составила 4500 мАч и работает аппарат под управлением фирменной оболочки Realme UI 2.0 на базе Android 11. Оценили смартфон в $360 за версию 8/256 Гб и $391 с 12/256 Гб памяти. Это на $40 больше, чем просят за«стандартный» смартфон в таких же модификациях.

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Источник: gizmochina