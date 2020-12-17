Представлен Redmi 9 Power: чуть прокаченная версия Redmi Note 9 4G и Poco M3

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В Индии вышел Redmi 9 Power

Последние пару недель Xiaomi активно дразнила предстоящим анонсом Redmi 9 Power. Все указывало на то, что новинка станет индийской версией Redmi Note 9 4G, который дебютировал в Китае в ноябре. Новинка практически ничем не отличается от своего китайского собрата за исключением объема памяти и основной камеры. На китайском рынке Redmi Note 9 4G получил больше модификаций, отличающихся объемом памяти, а также тройную камеру.

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Redmi 9 Power оснастили 6,53-дюймовой IPS-матрицей разрешением 2340х1080 пикселей с соотношением сторон 19,5:9 и типичным уровнем яркости 400 нит. Экран получил каплевидную выемку, в которую вписали селфи-камеру на 8-мегапикселей. Тыльная крышка выполнена из поликарбоната и здесь установили камеру с четырьмя датчиками изображения 48 Мп + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросъемка).

Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, тройным слотом для двух симок и карты microSD до 512 Гб, портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Аппаратной основой Redmi 9 Power стал чип Snapdragon 662 в связке с 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителем на 64 Гб (UFS 2.1) или 128 Гб (UFS 2.2). Есть поддержка быстрой 18 ваттной зарядки и в комплекте со смартфоном идет адаптер на 22,5 Вт.

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Укомплектовали Redmi 9 Power стереодинамиками и операционной системой Android 10 с оболочкой MIUI 12. В Индии продажи стартуют 22 декабря и версию с 4/64 Гб памяти будут продавать за $150, а модификация с 4/128 Гб обойдется $163. Интересно, что выходом Redmi 9 Power компания выводит на рынок конкурент Poco M3, где отличия сводятся только к тому, что у творения Redmi камера четверная, добавлен широкоугольный модуль.

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Источник: gizmochina