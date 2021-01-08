Представлен Redmi Note 9T: 5G для глобального рынка

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Анонсировали Redmi Note 9T для тех, кому нужен доступный 5G-смартфон

В ноябре прошлого года Xiaomi представила Redmi Note 9 5G, который всего пару месяцев оставался эксклюзивом для рынка Китая. Сегодня компания выводит эту модель на глобальный рынок как Redmi Note 9T, который позиционируется как один из самых доступных 5G-смартфонов на рынке.

В арсенале Redmi Note 9T дисплей диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц и защищает его закаленное стекло Gorilla Glass 5, селфи-камера на 13-мегапикселей и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой.

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Аппаратная основа Redmi Note 9T — Dimensity 800U. Предложили 4 Гб оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопитель на 64 Гб (UFS 2.1) и 128 Гб (UFS 2.2). Основная камера тройная, где главный сенсор на 48 Мп и помогает ему ширик на 8 Мп, а также макрообъектив на 2 Мп. Имеется поддержка NFC, Wi-Fi 5, двух симок, предложили ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев.

В продажу Redmi Note 9T поступит к концу января в черном и фиолетовом цветах. Версию с 4/64 Гб оценили в 249,99 евро, а модификацию с 4/128 Гб предлагают по цене 269,99 евро. Первые покупатели смогут приобрести новинку по меньшей цене за 199 и 229 евро соответственно. Для сравнения в Китае Redmi Note 9 5G в базовой версии предлагает 6/128 Гб и просят за него $198.

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Источник: indianexpress