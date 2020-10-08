Кто больше всех зарабатывает на датчиках изображения

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Sony и Samsung получают больше всех от продаж камер для смартфонов

В этом году из-за пандемии коронавируса и кризиса на рынке продажи смартфонов основательно просели, но это никак не отразилось на производителях датчиков изображения. Объемы производства и поставок неуклонно растут. К такому выводу пришли аналитики компании Strategy Analytics.

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По данным экспертов, по итогам первой половины нынешнего года объем производства в этой отрасли достиг отметки $6,3 млрд. И это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидирует в этом сегменте Sony, которая сумела отхватить 44% доли всех доходов в этой отрасли. На втором месте оказалась Samsung, на долю которой пришлось 32% выручки. В итоге две компании получают 3/4 доли всей выручки в этой отрасли.

В тройку лидеров сумела попасть OmniVision Technologies, чья доля составляет 9%. На всех прочих производителей приходится 15% доли рынка.

Рост производства датчиков изображения объясняется просто — производители множат количество камер в смартфонах. Сегодня стандартом стало наличие трех и даже четырех сенсоров в мобильных устройствах, а мобильники с одиночными камерами постепенно вымирают.

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Источник: sammobile