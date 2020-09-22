Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865

112

Гибкий Royole FlexPai 2 оценили от $1470

Смартфон Royole FlexPai, который ранее громко именовали «первым в мире складным устройством», сегодня обрел преемника. Китайцы предпринимают вторую попытку выйти на рынок со складным смартфоном, который обладает гибким дисплеем, чипом Snapdragon 865 и операционной системой Android 10. Только в отличие от предшественника FlexPai 2 должен все же появиться на прилавках магазинов по цене $1470 за версию с 8/256 Гб памяти, а за модификацию 12/512 Гб запросили $1700.

Читать также: Концепт на основе патента: как может выглядеть складной смартфон Xiaomi

Новинка получила гибкий дисплей Cicada Wing третьего поколения производства Royole. Его диагональ составила 7,8 дюйма разрешением 1920х1440 пикселей. Сложив устройство пополам, пользователь получает основной 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1440х900 точек и дополнительный диагональю 5,4 дюйма разрешением 1440х810 пикселей.

Весит новинка 339 грамм и внутри нее скрывается аккумулятор емкостью 4450 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. В активе смартфона 8/12 Гб оперативной памяти, 256/512 Гб постоянной, порт USB Type-C, боковой дактилоскопический датчик, парочка стереодинамиков, камера на 32 Мп для селфи и основная с датчиками 64 Мп + 16 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой). Работает Royole FlexPai 2 под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой waterOS 2.0.

Читать также: Умельцы доказали, что новый Samsung Galaxy Z Fold 2 не такой хрупкий, как его предшественник

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источники: androidauthority