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Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865

22.09.2020 112 0

Гибкий Royole FlexPai 2 оценили от $1470

Смартфон Royole FlexPai, который ранее громко именовали «первым в мире складным устройством», сегодня обрел преемника. Китайцы предпринимают вторую попытку выйти на рынок со складным смартфоном, который обладает гибким дисплеем, чипом Snapdragon 865 и операционной системой Android 10. Только в отличие от предшественника FlexPai 2 должен все же появиться на прилавках магазинов по цене $1470 за версию с 8/256 Гб памяти, а за модификацию 12/512 Гб запросили $1700.

 

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Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865 – фото 1

 

Новинка получила гибкий дисплей Cicada Wing третьего поколения производства Royole. Его диагональ составила 7,8 дюйма разрешением 1920х1440 пикселей. Сложив устройство пополам, пользователь получает основной 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1440х900 точек и дополнительный диагональю 5,4 дюйма разрешением 1440х810 пикселей.

 

Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865 – фото 2

 

Весит новинка 339 грамм и внутри нее скрывается аккумулятор емкостью 4450 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. В активе смартфона 8/12 Гб оперативной памяти, 256/512 Гб постоянной, порт USB Type-C, боковой дактилоскопический датчик, парочка стереодинамиков, камера на 32 Мп для селфи и основная с датчиками 64 Мп + 16 Мп (широкоугольный) + 8 Мп (телеобъектив, 3-кратный оптический зум, 30-кратный цифровой). Работает Royole FlexPai 2 под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой waterOS 2.0.

 

Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865 – фото 3

 

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Источники: androidauthority

 

Royole FlexPai 2 Snapdragon 865 складной смартфон
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 22.09.2020

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Представлен складной Royole FlexPai 2 на базе Snapdragon 865