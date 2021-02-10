Представлен Vivo S9: тонкий, с Dimensity 1100, 44 Мп камерой и 90-Гц дисплеем

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Vivo представила тонкий 5G-селфифон на базе топового чипа MediaTek

Толщина устройств, как и толщина рамок по периметру дисплея — один из показателей, который производители стремятся уменьшить, а не увеличить. Они уверены, что тонкость стана придаст определенного шарма и премиальности смартфону. Видимо, в Vivo это хорошо понимают и выпустили сегодня S9, где среди его достоинств производитель акцентирует внимание на тонком корпусе.

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Vivo S9 — новый селфифон с поддержкой сетей пятого поколения. Его габариты составили 158,39х73,9х7,35 мм, а весит всего 173 грамма. Несмотря на то, что смартфон вышел тонким, для прочности конструкции здесь предложили рамки из авиационного алюминия и технологию алмазной резки для лучшего отвода тепла. Еще одна отличительная черта Vivo S9 — двойная селфи-камера с главным датчиком на 44 Мп с автофокусом и дополнительным 8 Мп широкоугольным сенсором.

На тыльной стороне Vivo S9 установили три датчика изображения 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (черно-белый датчик) и не забыли предложить систему оптической стабилизации изображения. Еще одна важная особенность — чип Dimensity 1100, созданный по нормам 6-нанометровой технологии.

В активе Vivo S9 дисплей OLED диагональю 6,44 дюйма разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) и поддержкой HDR10+. Частота обновления 90 Гц, а частота отклика сенсорного слоя — 180 Гц. В экран также встроили сканер отпечатков пальцев. Имеется до 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x, до 256 Гб постоянной UFS 3.1, аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой и операционная система Android 11 с оболочкой OriginOS.

В продажу Vivo S9 поступит 12 марта и за версию с 8/128 Гб запросили $464 и топовая модификация с 12/256 Гб оценена в $510.

В дополнение к Vivo S9 вышла упрощенная его версия Vivo S9e, который получил процессор Dimensity 820 и разрешение фронтальной камеры уменьшено до 32 Мп. Ценник стартует с отметки $371.

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Источник: mydrivers