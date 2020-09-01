Представлен ZTE Axon 20 5G: первый с подэкранной камерой

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ZTE Axon 20 5G стал первым коммерческим устройством, где фронталка отправлена под поверхность дисплея

Пару недель назад ZTE официально предупредила, что первый коммерческий смартфон с подэкранной камерой представит она. Позже стало известно, что им станет ZTE Axon 20 5G и его анонс совпадет по времени с началом учебного года. Компания слово сдержала и сегодня представила Axon 20 5G.

Сложно не признать тот факт, что подэкранная камера — решение, которое понравится многим. Ведь большинству просто набили оскомину все эти выемки, вырезы и «дырки» в экранах. Поэтому выход смартфона с такой фишкой должен был вызвать ажиотаж и неподдельный интерес, а также ощущение, что революция состоялась. Но не все так однозначно и то, что предложила ZTE, на первый взгляд, все еще несовершенно и требует доработки. Уже даже на этапе визуального восприятия.

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Итак, ключевая фишка ZTE Axon 20 5G, на которой производитель делает основной упор — 32 Мп селфи-камера под экраном. В итоге 6,92-дюймовая OLED-панель разрешением FullHD+ (2460х1080 точек) лишена каких-либо вырезов. Сама матрица поддерживает цветовой охват DCI-P3, ее частота обновления составила 90 Гц и частота отклика сенсорного слоя 240 Гц.

Чтобы камера оказалась под экраном и оказалась дееспособной, ZTE применила пять инновационных технологий. Здесь и особая матрица с повышенной прозрачностью, уникальные драйверы, чипы с двойным управлением и специальные алгоритмы для камеры. Сам датчик камеры также получил настройку динамического диапазона в автоматическом режиме для повышения констрастности и четкости изображения. Компания заявляет, что ей понадобилось два года, чтобы все довести до ума.

Звучит все красиво и рендеры ZTE Axon 20 5G демонстрируют нам полноэкранное решение, где взгляд не «спотыкается» на фронтальной камере. Но восторг может продлиться ровно до того момента, пока вы не увидите живые снимки самого смартфона с акцентом на исполнение селфи-модуля. И вот тут оказывается, что не все так идеально и фронталка не такая уж невидимая. Область с ней хорошо просматривается, особенно на белом фоне.

Похоже, что ZTE не продвинулась дальше тех же Xiaomi и Oppo, которые демонстрировали такое исполнение передней камеры на прототипах. Только ZTE могла поспешить реализовать технологию в коммерческом устройстве. Но чтобы сделать окончательный вывод о зрелости и самодостаточности технологии подэкранной камеры Axon 20 5G стоит дождаться примеров фоточек на нее.

Если говорить о прочих характеристиках смартфона, то он обладает чипом Snapdragon 765G, 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной, NFC и дисплейным сканером отпечатков пальцев. Питает его батарейка емкостью 4220 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и основную камеру сформировали четыре датчика на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Работает новинка под управлением MiFavor 10.5 на базе Android 10.

Как оказалось, технология подэкранной камеры не такое уж и непомерно дорогое удовольствие. Так, за версию с 6/128 Гб памяти запросили $322, вариант с 8/128 Гб обойдется в $366 и за топовую модификацию с 8/256 Гб памяти предстоит отдать $410. А старт продаж не за горами — 10 сентября.

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Источник: mydrivers