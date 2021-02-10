Realme GT Neo 2 выйдет в двух версиях и предложит инновацию с охлаждением

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Realme GT Neo 2 может выйти с Snapdragon 870 и Dimensity 1200, а также будет удивлять алмазным охлаждением

Realme продолжает насыщать рынок своими устройствами. Не так давно она представила доступные новинки серии Realme 8, а 22 сентября состоится премьера Realme GT Neo 2. Это должно быть одно из лучших предложений на рынке в своем сегменте. В преддверии релиза компания и инсайдеры раскрывают подробности о новинке.

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Сама Realme сегодня сообщила, что GT Neo 2 получит уникальную систему охлаждения. Ее фишка в том, что создана она с применением алмазного геля и это новшество для мобильной индустрии. Такое решение позволило увеличить отвод тепла на 50% по сравнению с обычными термопастами. В числе новшеств также упоминается увеличенное на 26% количество медной фольги, а также предложили испарительную камеру.

Все эти манипуляции продиктованы желанием компании охлаждать чипсет Snapdragon 870, который ляжет в основу realme GT Neo 2. Правда, если известный информатор Digital Chat Station знает, о чем говорит, то смартфон может выйти в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой.

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Одна из версий Realme GT Neo 2 удостоится уже упомянутой платформы от Qualcomm, а другая — Dimensity 1200, который также лежит в основе предшественника. Правда, есть риск, что версия с процессором от MediaTek останется эксклюзивом для рынка Китая, а вот стоить она будет $311. Напомним, что за Realme GT Neo на старте продаж просили от $274.

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Источник: weibo