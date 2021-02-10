Предзаказы на Samsung Galaxy S22 Ultra и Galaxy Tab S8 приостановлены

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Но только в США и компания пеняет на высокий спрос

В минувшую среду после анонса Samsung Galaxy S22 и Galaxy Tab S8 компания начала принимать предзаказы на новинки. Прошло несколько дней и Samsung вынуждена была приостановить прием предзаказов на Galaxy S22 Ultra и планшет Galaxy Tab S8. На данный момент невозможно заказать эти два устройства на официальном сайте компании в США. При этом на сайте они указаны с пометкой «Проданные».

Так ли обстоит дело в действительности или Samsung создает искусственный ажиотаж, неизвестно. Но она делает вид, что захвачена врасплох неожиданно большим спросом на новинки, который повлек за собой стремительное опустошение складов в США.

В своем официальном заявлении компания заявила, что «в восторге от реакции пользователей на ее новую линейку Galaxy Tab S8». Она вынуждена была приостановить прием предзаказов Galaxy S22 Ultra и Galaxy Tab S8. Естественно, она заверила в том, что работает над тем, чтобы удовлетворить повышенный спрос в самый кратчайший срок.

Несмотря на всплеск интереса к новинкам, эксперты склонны не делать далеко идущих выводов, что Galaxy Tab S8 и Galaxy S22 Ultra зашли и станут хитами продаж. Каждый раз, когда Samsung представляет какой-то новый продукт, ажиотаж вокруг него достигает своего пика в первые дни после его появления, а затем неизбежно и стремительно опускается на более низкий уровень. Не стоит списывать со счетов и то, что компания могла попросту не приготовить достаточное количество устройств для первой волны продаж, чтобы создать видимость ажиотажа.

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Источник: xda developers