Преемник Vivo NEX 3 готовится к выходу

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В первой половине следующего года компания должна представить NEX 5

В 2018 году Vivo сумела неплохо так пошуметь своим первым NEX. Наличие дисплейного сканера отпечатков пальцев и выдвижной селфи-камеры было в диковинку. Второй NEX стал воплощением идеи о дополнительном экране на «спинке», которая не зашла и смартфон не смог удивить. Vivo NEX 3 стал экспериментом по части отказа от физических клавиш на корпусе.

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С момента выхода третьего NEX прошло два года и создавалось впечатление, что компания отправила экспериментальную серию на покой. Закончились инновации и нет свежих идей? Похоже, что NEX был поставлен на паузу из-за невозможности предложить что-то по-настоящему диковинное и новое.

Но что-то все же придумать Vivo удалось. В своем недавнем интервью вице-президент Vivo Ху Байшань заявил о том, что обновление в серии NEX дебютирует в первой половине следующего года. Кроме прочего он пообещал, что новинки в этой линейке будут появляться и дальше, компания продолжит развивать ее.

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Топ-менеджер компании не стал посвящать в то, чем будет удивлять Vivo NEX 5, какую фичу в нем предложат. Но с большой долей вероятности можно говорить о том, что новинка получит камеру под дисплеем, ультрабыструю зарядку мощностью не менее 120 Вт и, возможно, и тут компания установит фирменный чип обработки изображений V1.

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Источник: mydrivers