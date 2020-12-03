Премьера Xiaomi Mi 11 может состояться раньше и релиз Redmi K40 Pro скоро

267

Xiaomi Mi 11 могут представить в декабре и Redmi хочет быть в авангарде производителей флагманов с Snapdragon 888 5G

Зимний и титульный флагман Xiaomi, который получает свежую аппаратную платформу Snapdragon, потихоньку подбирается к своей презентации. В сети уже активно ходили слухи, что компания спешит с релизом и устроит премьеру Xiaomi Mi 11 в январе следующего года примерно в одни сроки с анонсом серии Samsung Galaxy S21.

Читать также: Большие амбиции Xiaomi. Реализуются или нет?﻿

Неожиданно своим предсказанием поделился известный инсайдер @UniverseIce и по его данным презентация Xiaomi Mi 11 состоится еще раньше. Так, он утверждает, что премьера флагманской линейки пройдет уже в конце декабря нынешнего года. Если этот прогноз сбудется, то Xiaomi первой выведет на рынок устройства с Snapdragon 888 5G на борту.

В дополнение он опубликовал фото стекла, которое предназначено защищать дисплей. Оно дает понимание, что флагман получит скругленную по четырем сторонам панель на манер Huawei P40 Pro и очень тонкие рамки. Обращает на себя внимание то, что защитное стекло не получило вырез под фронтальную камеру в верхнем левом углу.

Будут в модельном ряду Xiaomi еще устройства с Snapdragon 888 5G. Так, глава Redmi Лю Вейбинг заявил о том, что «дочка» Xiaomi будет в числе тех, кто первым представит смартфон с новой 5 нм платформой от Qualcomm. Интересно что он заявил «что есть разница между первым выпуском и первым релизом».

Читать также: 300.000 новых смартфонов линейки Redmi Note 9 смели буквально за пару часов﻿

Похоже, что топ-менеджер компании хотел сказать, что есть отличия между анонсом и временем выхода смартфона на рынок. Как правило, эти события не совпадают по времени. Возможно, он хотел сказать, что хоть та же Xiaomi первой представит флагман с Snapdragon 888 5G, но все же первым на прилавки магазинов придет продукт Redmi. С большой долей вероятности речь идет о Redmi K40 Pro.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источники: twitter, ithome