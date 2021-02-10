Пресс-изображения Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 от надежного источника

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Рендеры Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 качественные и, скорее всего, именно такими и будут новинки

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, известный как @evleaks, опубликовал рендеры Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Показал он и стилус, как подтверждение того, что дисплей складного Galaxy Z Fold 3 позволит работать с электронным пером, не опасаясь за то, что гибкий экран смартфона будет поврежден.

Еще одно важное наблюдение — Fold третьего поколения не получит подэкранную камеру. В остальном это будет смартфон, который своей конструкцией повторяет черты предшественников, а также в его активе будет тройная тыльная камера.

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Рендеры подтверждают те изображения, которые мы видели ранее в части внешнего облика Galaxy Z Flip 3. Новинка получит достаточно большой внешний дисплей и двойную тыльную камеру.

Какими-то техническими деталями о смартфонах источник делиться не стал. Слухи же приписывают Galaxy Z Fold 3 гибкий Super AMOLED-дисплей диагональю 7,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, а также второй внешний экран диагональю 6,2 дюйма.

Аппаратной основой новинки станет платформа Snapdragon 888, предложат 12/16 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 256/512 Гб, батарейку емкостью 4400 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой, а также фронталки на 16 Мп и 10 Мп, которые врезаны в область внутреннего и внешнего дисплеев соответственно. Для основной камеры могли приготовить троицу датчиков на 12 Мп.

Samsung Galaxy Z Flip 3 должен предложить батарейку на 3300 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт, тыльную камеру с двумя сенсорами на 12 Мп, селфи-модуль на 10 Мп, гибкую матрицу диагональю 6,7 дюйма и внешний экран диагональю 1,83 дюйма.

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28 июня Samsung проведет презентацию новинок в рамках выставки MWC 2021 и, возможно, там же она объявит дату проведения мероприятия Unpacked 2021 с анонсом складных смартфонов.

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Источник: twitter